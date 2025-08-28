İşten çıkarılan işçiler kayyuma karşı birleşti: 'Müsaade etmeyeceğiz, göz yummayacağız'

Van Büyükşehir Belediyesi kayyumu tarafından işten çıkarılan 223 işçi, 27 gündür eylemlerini sürdürüyor. Dabağoğlu Parkı’nda bir araya gelen işçiler, DİSK binasına kadar yürüyüş yaptı. Eyleme çok sayıda demokratik kitle örgütü, siyasi parti temsilcisi ve yurttaş katıldı. İşçiler, “223 işçinin haksız ve hukuksuzca işten çıkarılması kabul edilemez”, “İşimizi geri istiyoruz” ve “Direne direne kazanacağız” yazılı pankartlar taşırken, sık sık “Kayyum gidecek emekçiler gelecek” sloganları attı.

“EMEĞİ YOK SAYILAN MİLYONLARIN MÜCADELESİDİR”

İşçilerden Vefa Yıldız, yaptığı konuşmada, “Bizler, 223 emekçi; iradesi gasp edilen Van halkının sesi, emeğin onurlu direnişçileri olarak buradayız. Ne işimizi ne de onurumuzu kayyuma teslim etmeyeceğiz çünkü biliyoruz ki bu mücadele yalnızca bizim değil, ülkenin dört bir yanında sömürülen, hakları gasp edilen, emeği yok sayılan milyonların mücadelesidir.” dedi. Yıldız ayrıca, “İş ve ekmek kişinin ikinci kimliğidir, kimliğimizin yok sayılmasına müsaade etmeyeceğiz, göz yummayacağız” ifadelerini kullandı.

Yıldız, konuşmasını “Bugün Van’da, kayyumlar halkın iradesini yok saymakla kalmamış, emekçilerin alın terini de hiçe saymıştır. Ama biz sadece işimizi kaybetmedik; aynı zamanda halkın iradesi, halkın alın teri, emeğin onuru da hedef alınmıştır. Bizler, emeğin değerini bilenler olarak susmayacağız” şeklinde sürdürdü.

Yıldız, taşeron sisteminde kölelik koşullarında çalıştırılan, sendikasız olan ve iş cinayetlerinde hayatını kaybeden milyonlarca işçiyle dayanışma içinde olduklarını belirterek, “Onların alın teriyle bizim alın terimiz arasında fark yoktur” dedi.

“Kayyumun yaptığı gasp, sermaye düzeninin işçilere reva gördüğü sömürünün bir başka biçimidir. Bizler, emeğimizi, alın terimizi ve onurumuzu korumak için buradayız” diyen Yıldız, sözlerini “Bizim direnişimiz yalnızca Van için değil; İstanbul’da sabahlara kadar vardiyalarda çalışan işçi, Zonguldak’ta maden ocağında can veren işçi, Antep’te tekstil atölyesinde sömürülen işçi, tarlada güvencesiz çalıştırılan tarım işçisi ve kuryelik yapan gençler için de bir çağrıdır. Herkes bilmelidir ki biz yalnız değiliz. Bugün Van’da yükselttiğimiz ses, yarın ülkenin dört bir yanında yankılanacaktır. Bu direniş, emeği sömürülen herkese cesaret verecek ve kayyum zihniyetine karşı halkın iradesini ve emeğin gücünü büyütecektir” şeklinde sürdürdü.

“İŞÇİ KIYIMI VAN’IN DEĞİL TÜM ÜLKENİN MESELESİDİR”

Yıldız, işlerine ve onurlarına sahip çıktıklarını belirterek, “Biz, halkın iradesine sahip çıkıyoruz. Tüm emekçileri, sendikaları, demokratik kitle örgütlerini ve vicdan sahibi herkesi bu onurlu direnişimize omuz vermeye çağırıyoruz. Çünkü kayyumun irade gaspı ve işçi kıyımı yalnızca Van’ın değil, tüm ülkenin meselesidir” dedi.

Yıldız, açıklamasını “Bir süre önce Ankara’da bir dizi temaslarda bulunarak 223 işçinin yaşadığı haksızlık ve hukuksuzluğu Meclis'teki tüm siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarına aktardık. Buradan bir kez daha çağrı yapmak istiyoruz: İktidar ve muhalefet, bu işçilerin yaşadığı dramı ve hukuksuzluğu unutmamalı, barış sürecini sabote eden bireysel girişimleri görmezden gelmemelidir” şeklinde tamamladı.

Açıklamanın ardından işçiler beş dakikalık oturma eylemi yaptı ve eylem sloganlarla sona erdi.