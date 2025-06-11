İşten çıkartılan çalışanlara milyarlarca Euro tazminat ödemesi!

Avrupa bankaları, 2018’den bu yana üst düzey çalışanlarını işten çıkarmak için 1,1 milyar Euro’dan fazla tazminat ödedi. Financial Times’ın analizine göre, Deutsche Bank, HSBC ve Santander, 2018-2024 yılları arasında yaklaşık 850 milyon Euro tazminat sağladı.

DİĞER BÜYÜK BANKALARIN TAZMİNAT ÖDEMELERİ

Société Générale, BNP Paribas, Barclays ve UBS ise aynı dönemde üst düzey çalışanlarına toplam 275 milyon Euro tutarında tazminat ödemesi yaptı. Bu rakam sektörde yaşanan büyük yeniden yapılandırmanın boyutunu ortaya koyuyor.

ORTALAMA TAZMİNATLAR VE REKOR ÖDEMELER

FT’nin verilerine göre, 1,13 milyar Euro tutarındaki tazminatlar, yedi bankada yaklaşık 2 bin 100 eski üst düzey çalışan arasında paylaşıldı. Bu da kişi başı ortalama 540 bin Euro’ya karşılık geliyor. Santander, yedi yılda üst düzey çalışanlarına ortalama 780 bin Euro ile en yüksek tazminat ödemesi yapan banka oldu. Onu Société Générale ve HSBC takip etti.

EN YÜKSEK TEK TAZMİNAT ÖDEMESİ

Santander, 2021 yılında bir bankacıya 11,2 milyon Euro ile en yüksek tek tazminat ödemesini gerçekleştirdi. Deutsche Bank ise 2018 ve 2019 yıllarında iki kez 11 milyon Euro’luk yüksek tazminatlar ödedi. Bu ödemeler, bankaların maliyet azaltma ve yeniden yapılandırma stratejilerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.