İstihdam endeksi yıllık yüzde 7,1 arttı

22 Kasım 2022 Salı, 10:27

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstihdam Endeksi verilerini yayımladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2022 yılı lll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,1, inşaat sektöründe yüzde 3,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 8,4 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 3,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2022 yılı lll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,7 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,9 arttı.

EN AZ BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ ARTIŞI İNŞAAT SEKTÖRÜNDE

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2022 yılı llI. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 101,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 98,1, inşaat sektöründe yüzde 91,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 105,2 arttı.