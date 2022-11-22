İstihdam endeksi yıllık yüzde 7,1 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2022 yılı lll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,1 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstihdam Endeksi verilerini yayımladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2022 yılı lll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,1, inşaat sektöründe yüzde 3,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 8,4 arttı.
ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 3,5 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2022 yılı lll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,7 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,9 arttı.
EN AZ BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ ARTIŞI İNŞAAT SEKTÖRÜNDE
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2022 yılı llI. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 101,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 98,1, inşaat sektöründe yüzde 91,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 105,2 arttı.
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