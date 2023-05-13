İsveç, dünyanın ilk kalıcı elektrikli otoyolunu inşa ediyor

Yayınlanma: 13.05.2023 - 18:06

Güncelleme: 13.05.2023 - 18:06

Elektrikli araçların popülerliği dünyada giderek artıyor. Birçok ülkede bu alanda yatırım yapılmaya başladı.

İsveç de elektrikli araçların enerji kaynaklarını genişletmek amacıyla ülkenin ilk kalıcı elektrikli yolunu inşa edeceğini açıkladı. 21 km uzunluğundaki elektrikli yol, İsveç'te en yoğun araç trafiği bulunan E20 otoyoluna dahil olacak.

İNŞASI 2025'TE TAMAMLANACAK

İsveç'in ulaştırma yönetimi tarafından açıklanan bilgilere göre, yolun inşası 2025'te tamamlanacak. Yolda enerji kaynağı olarak indüktif bobinler kullanılacak.

Yerleştirilen bu bobinler sayesinde elektrikli raylar ve tramvay benzeri araçların kullandığı tavan üstü hatlarda yola eklenebilecek. İsveç bu proje ile tam zamanlı olarak elektrikli yol hizmeti sunan ilk ülke olacak.