İsveç'ten vatandaşlara uyarı: Ekonomi, amansız bir kışa doğru gidiyor

01 Kasım 2022 Salı, 15:17

İsveç hükümeti Pazartesi günü yaptığı açıklamayla ülkenin ekonomisinin "amansız bir kışa" doğru gittiğini söyledi.

Maliye Bakanı Elisabeth Svantesson, Stockholm'de düzenlediği basın toplantısında, "Henüz ne kadar soğuk ve amansız olacağını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Svantesson, "İsveç'in politikasının, hem yüksek enflasyonun aşağı çekilmesi hem de ekonominin aşağı yönlü hareketinin yönetilmesi açısından dengeli olmasının önemli olduğunu" söyledi.

GSYİH'de beklenen düşüş hakkında açıklamalarda bulunan Svantesson, küçük bir ülke olan İsveç'in, ticaret ortaklarının ekonomilerinden etkilendiğini söyledi. Bakan "büyük sorunları olan" Almanya'yı örnek verdi.

Svantesson, "Yüksek işsizlik oranı bir sorun ve şu anda bir gerilemeyle karşı karşıya olduğumuz için daha fazla kişi (iş piyasasının) dışında kalacak demektir" ifadelerini kullandı.

RAPORA GÖRE POLİTİKA FAİZİNİN ARTIRILMASI BEKLENİYOR

Eylül'de yayınlanan bir raporda hükümetinin genel görünüş hakkındaki fikirlerinin, Ulusal Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nün bakışıyla uyumlu olduğu dile getirildi.

Rapora göre İsveç Merkez Bankası'nın da 2023 boyunca politika faiz oranının yüzde 1,75'ten 2,3'e çıkarması bekleniyor.

Ülkedeki tüketiciler de önümüzdeki yıl hakkında karamsar. Tüketici güven endeksi, Eylül'de 49,7 puana düşerek rekor kırdı. Bu, 2021'in yaz aylarında kayda geçen 110 puana göre oldukça düşük bir seviye anlamına geliyor.

Perakendeciler arasında da güven endeksi, Ağustos'ta 91,3 puanken Eylül'de 81,7 puana geriledi.

Hükümetin bütçesini önümüzdeki hafta sunması bekleniyor.