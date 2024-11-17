İşveren, haklarını talep eden işçilerin çadırının bulunduğu alana gübre döktü

Yayınlanma: 17.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.11.2024 - 04:00

Tekirdağ’da faaliyet yürüten Star Mutfak ve Mobilya isimli şirkette işçiler Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (TÜRK-İŞ) bağlı Türk Metal Sendikası’nda örgütlendi. Sendika, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetki belgesini aldı. Bunun üzerine işveren yetki itirazı başvurusu yaptı. Mahkeme işverenin itirazına karşı sendikanın yetkisini onayladı. İşveren ise sendikal örgütlenmede öne çıkan 14 kişiyi işten çıkardı.

‘NE İŞVERENLİĞE NE İNSANLIĞA SIĞAR’

İşten çıkarılan işçiler yaklaşık 10 gündür fabrika önünde direnişini sürdürürken işveren direniş alanına gübre döktürdü. Direnişi kırmak için söz konusu uygulamanın yapıldığını ifade eden emekçiler tepki gösterdi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Türk Metal Sendikası Kapaklı Şube Başkanı Günay Özden, 2022 yılında işyerinde çoğunluğu sağladıklarını söyledi. Özden şöyle konuştu: “İşveren de itiraz hakkını kullanarak yetki itirazında bulundu. 2.5 yıl mahkeme sürdü. Tüm itirazlara karşın mahkeme bizim lehimize karar verdi. Sözleşme yapma yetkimiz tescillendi. Bu yazıyı aldığımızda yetki belgemizi alarak işverenle görüşme talebinde bulunduk. Talebimizi reddettiler. Arkadaşlarımızı işten çıkarmaya başladılar. Birkaç haftada önce on daha sonra da dört kişi işten çıkarıldı. Geçen sabah direniş çadırına gittiğimizde direniş alanına gübre döküldüğünü gördük. Bunu ne işverenliğe ne de insanlığa sığdıramıyoruz. Biz tepki gösterdikten sonra kaldırıldı.”

‘BASKI GÖRDÜM’

Sendikal faaliyetler nedeniyle işten çıkadıldığını ifade eden işçi Semha Kasapoğlu ise “Baskı gördüm. Yerim değiştirildi. Bana eksik ve yanlış ürün yolladığıma dair tutanak imzalatmak istediler. Ancak bu ürünün benim tarafımdan gönderildiği bile kesin değil. Direniş alanımıza gübre döktüler. Çiçeklere döktük gibi bir savunmaları var ancak bunu kabul etmiyoruz. Bu işçilere, emek veren insanlara hakarettir” dedi.

‘SAYGISIZLIK’

İşten çıkarılan bir başka emekçi Berkant Çakar ise “Böyle bir şey yapacaklarını düşünmemiştik. Çevre düzenlemesi açıklamasını yaptılar ancak bu işçilere saygısızlık ve haksızlıktır. 10 yıldır bu işyerinde çalışıyorum. Bunu görünce kötü hissettim kendimi” ifadelerini kullandı.