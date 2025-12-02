İsviçreli dev bankadan gümüş tahmini: Fiyatlar ikiye katlayabilir!

İsviçre merkezli Julius Baer, ekim ayı sonunda görülen dip seviyelerin ardından yüzde 20’yi aşan gümüş fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde, metalin 1979’dan bu yana ilk kez ikiye katlanabileceğine dikkat çekti.

Bankanın Yeni Nesil Araştırma Başkanı Carsten Menke, yükselişi destekleyen unsurlar arasında gümüşün ABD’nin kritik mineraller listesine eklenmesini ve ABD’de faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesini gösterdi. Menke, birçok piyasa katılımcısının bu listeye alınmanın yapısal arz açığı riskini artırdığını düşündüğünü ancak güneş enerjisi kaynaklı gümüş talebindeki yükselişin zayıfladığını ifade etti.

Menke ayrıca, olası bir Fed faiz indirimi ihtimaline verilen fiyat tepkisinin “abartılı” olduğunu belirtti. Uzman, bu gelişmelerin temel dinamikleri güçlendirmek yerine piyasalardaki iyimserliği artırarak gümüş fiyatlarında “çok hızlı, çok fazla” bir yükseliş yarattığını söyledi.

Julius Baer, gümüş için görünümünü nötre çekerken, 3 ve 12 aylık fiyat beklentisini ons başına 56 dolar seviyesine yükseltti.