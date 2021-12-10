İtalyan banka devi UniCredit tahmini: Bir faiz indirimi daha yolda
Banka devi UniCredit, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısındaki alacağı faiz kararına ilişkin öngörüde bulundu.
Unicredit yayımladığı bir araştırma raporunda gelecek hafta TCMB'nin 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını beklediklerini açıkladı.
Banka, gelecek yılın başlarında ise politika faizinin yüzde 12’ye kadar indirileceğini düşündüklerini belirtti.
Kasım ayında TCMB’nin faiz indirimi için sınırlı alan kaldığına işaret etmesine rağmen ekonomik aktiviteyi desteklemek için ek faiz indirimleri yapmasını beklediklerini belirten Unicredit ekonomistleri, bu beklentilerde döviz piyasasına yapılan son müdahalelerin de etkili olduğunu ifade etti.
-BloombergHT
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