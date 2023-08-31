İtalyan banka devi UniCredit'ten Türkiye için enflasyon uyarısı

Yayınlanma: 31.08.2023 - 11:10

Güncelleme: 31.08.2023 - 11:10

Avrupa’da ekonomiden giderek daha fazla yavaşlama sinyalinin gelmesi Türkiye’de ihracatçıları endişelendirmeye başladı.

Söz konusu yavaşlamanın başta enflasyon, büyüme ve cari açık olmak üzere Türkiye’nin en önemli ekonomik göstergelerini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Ekonomim'den Elif Karaca'ya konuşan İtalyan bankacılık grubu UniCredit’in Araştırma Bölüm Başkanı ve Avrupa Başekonomisti Marco Valli, Euro bölgesindeki durgunluğun ihracatta yavaşlama yoluyla Türkiye’nin büyümesi üzerinde olumsuz etkisi olacağını söyledi.

ENFLASYON UYARISI

Valli’ye göre Avrupa’daki yavaşlama Türkiye’de sadece büyümeyi değil enflasyonu da olumsuz etkileyebilir.

Valli, ihracatın yavaşlamasının cari açığın artması yoluyla TL üzerindeki değer kaybı baskısını artıracağını ve bunun da enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri artırabileceğini söylüyor.

Valli tekstil, otomotiv ve makine sektörlerinin, AB pazarına daha fazla bağımlı oldukları göz önüne alındığında, bu durumdan daha olumsuz etkilenebileceğini de ifade ediyor.

"TOPLAM İHRACATIN YÜZDE 32'SİNİ OLUŞTURUYOR"

Euro bölgesindeki yavaşlamanın Türkiye'nin büyümesini olumsuz etkileyeceğini belirten Valli, şu sözleri kaydetti:

"Euro bölgesindeki yavaşlama, Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 32’sini oluşturan bu ülkelere yapılan ihracat üzerinden, Türkiye’nin büyümesi üzerinde olumsuz etki yapacak. Ayrıca Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 25’i Euro bölgesi ülkelerinden geliyor. AB pazarına daha fazla bağımlı oldukları göz önüne alındığında, tekstil, otomotiv ve makine sektörleri bu durumdan daha olumsuz etkilenebilir. Avrupa ekonomilerindeki zayıflamaya bağlı olarak Türkiye’nin ihracatının yavaşlaması, cari açığın artması yoluyla TL üzerindeki değer kaybı baskısını ve dolayısıyla da enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri artırarak enflasyonda yükselişe neden olabilir."