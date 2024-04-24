İtalyan Rekabet Kurumu'ndan Amazon'a dev ceza!

İtalyan Rekabet Kurumu (Antitrust-AGCM), ABD merkezli çevrim içi satış platformu Amazon'a adil olmayan ticari uygulamaları gerekçe göstererek 10 milyon euro ceza verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 15:24
İtalyan Rekabet Kurumu'ndan Amazon'a dev ceza!
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ABD'li e-ticaret markası Amazon'a 10 milyon euro ceza verildiği bildirildi.

İtalyan Rekabet Kurumu (Antitrust-AGCM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Amazon'un İtalya'daki internet sitesi üzerinde birçok ürün için satın alma seçeneğinin tek seferlik yerine otomatik olarak yinelenen periyodik satın almaya ayarlandığına dikkat çekilerek, bunun da tüketici tercihlerini önemli ölçüde kısıtladığı ve tüketiciyi gerçekten ihtiyacı olmasa da o ürünü almaya teşvik ettiği belirtildi.

AMAZON'UN YAN KURULUŞLARI DA ETKİLENDİ

Kurumun, bu nedenle Amazon'a 10 milyon euro ceza verdiği bildirildi. Cezadan Amazon'un yan kuruluşları Lüksemburg merkezli Amazon Services Europe ve Amazon EU'nun da etkilendiği kaydedildi.

İtalyan ANSA ajansında çıkan haberde, Amazon'un, bu cezaya itiraz etme niyetinde olduğu ifadesi yer aldı. Şirketin, karara katılmadığı, cezaya konu olan Abone ol ve tasarruf et programı sayesinde müşterilerinin tasarruf ettiğini savunduğu belirtildi.


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