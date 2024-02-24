Amazon Türkiye 400 kişiyi işe alacak

Amazon Türkiye, Tuzla Lojistik Merkezi'nde depo operatörü olarak istihdam edilmek üzere 400 kişiyi işe alacak.

AA
Yayınlanma: 24.02.2024 - 15:59
Amazon Türkiye 400 kişiyi işe alacak
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Amazon Türkiye, İstanbul Tuzla'daki Lojistik Merkezi için 400 kişiyi işe alacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre; depo operatörü pozisyonu için başvurular başladı.

Çalışanlar şirketin internet satış sitesinde geçerli çalışan indirimlerinin, ek sağlık, hayat ve kaza sigortasının, genişletilmiş ebeveynlik izninin, eğitim ve kariyer fırsatlarının da dahil olduğu kapsamlı yan haklar ve rekabetçi maaşlar ile modern bir çalışma ortamına katılabilecek. Ayrıca çalışanlar ücretsiz yemek, sıcak içecek ve İstanbul'un Anadolu yakasında belirli kalkış noktalarından ücretsiz ulaşımdan yararlanabilecek.

Başvurular şirketin resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor.


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