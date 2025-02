İthal et besiciliği bitirir

Yayınlanma: 07.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.02.2025 - 04:00

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü yayımladığı besilik sığır ithalatı uygulama talimatına göre 2025 yılı içinde 520 bin baş besilik erkek sığır ithalatı yapılacağını duyurdu. Geçen yıl da 600 bin baş besilik sığır ithalatı yapılacağını duyuran bakanlığın hamlesi üreticiyi düşündürüyor. Yaklaşan ramazan ayı ve turizm sezonu öncesinde otellerin et alımlarını artırması nedeniyle kırmızı ette fiyatların yükselmesi bekleniyor. Uzmanlar ise çözümün ithal et olmadığını belirtiyor.

“KOLAYI SEÇİYORUZ”

Tire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk, “Yurtdışından gelen etten şimdiye kadar ne bir fayda gördük ne de ülke ekonomisine katkı” diyerek ithal ete karşı çıktı. Türkiye’nin kendi kendisine yetebileceğine dikkat çeken Osman Öztürk, ülke içinde hayvanların sağlığına dikkat edilmediğini ve düzenli beslemeler yapılamadığını anlattı. Öztürk, “Dışarıdan getirmekle en kolay yolu seçiyoruz. Mutlaka fiyatları düşürecektir. Ancak burada üreticinin korunması gerekiyor. İnsanlar hayvanları beslerken harcadığı paranın karşılığını almazsa o işi bırakır. Önce kendi üreticimize sahip çıkacağız sonra ithalata bakacaksın. Ama biz ilk önce kolayı seçiyoruz, ‘İthal et getir fiyatları düşür üreticiye ne olursa olsun’ bu anlayıştan vazgeçmeliyiz. Et üretiminde ülkede bir istikrar olmazsa nasıl çözüm olacak” diye konuştu.

“FİYAT ARTIŞLARI ZAMLA ALAKALI”

Ülke içinde ithal et fiyatlarının kalitesine göre 400 ila 700 lira arasında seyrettiğini aktaran İzmir Kasaplar Odası Başkanı Melih Şenkara, “Yerli et fiyatları da 500- 800 arasında. Et fiyatlarında yükseliş var ama bu yeni yılla birlikte yapıla zamlarla alakalı. Her ürüne zam gelirken et ürününe zam gelmemesini beklemek hayalperestlik olur. Ramazan ayı geliyor diye zam olacak diye bir beklentimiz hiçbir zaman olmadı. İthal etin gelmesi fiyat regülasyonu bakımında geçerli bir durumdur. Büyük artışlar olmasın diye yapılır. Yapılan ithalat tüm vatandaşlarımıza yetecek kadar değil. Bir miktarda dengeleme amaçlı tüketici için faydalı diyebiliriz ama üretici açısından sıcak bakmıyoruz” dedi.