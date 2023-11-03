İthal gazla üretim pahalıya patladı

Yayınlanma: 03.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.11.2023 - 03:00

Rapora göre ithal doğalgazla elektrik üretiminin 1 kWh elektrik üretimi için maliyeti 5.5 TL’ye çıktı. Raporda, “İthal kömür, yerli kömür, hidrolik ve ithal elektrik fiyatlarıyla kıyaslandığında 5.5 TL maliyet çok yüksektir ve bu şekildeki piyasa koşullarında doğalgaz santrallarının çalışma olasılığı yoktur” denildi.

EMO, doğalgaz santrallerinin çoğunun çalışmadığına da dikkat çekerken plansız yatırımların kurbanı olan şirketlerin içerisinde kamuya ait olanların da bulunduğunu kaydetti.

Rapora göre 2000’li yıllarla birlikte Türkiye’de doğalgazdan elektrik üretimi sürekli arttı. Oran olarak yüzde 50’nin üzerine çıktı. Yıllık ortalama 50 milyar m3 olan doğalgaz ithalatının önemli bir bölümü elektrik üretiminde kullanılıyor.