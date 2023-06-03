İthalatta yeni rekor

Yayınlanma: 03.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.06.2023 - 03:00

Türkiye, AKP iktidarının özellikle akıldışı mali politikaları nedeniyle ithalat cenneti olmayı sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) dün ortak açıkladığı veriler, bunu bir kez daha teyit etti.

Buna göre Mayıs 2023’te Mayıs 2022’ye kıyasla ihracat yüzde 14.4 artışla 21.6 milyar dolar, ithalat yüzde 16 artışla 34.3 milyar dolar ve dış ticaret açığı yüzde 18.8 artışla 12.7 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 64’ten yüzde 63.1’e düştü. Mayıs ayı ithalat rakamı ise tüm zamanların en yüksek aylık sonucu olarak kayıtlara geçti. Bundan önceki en yüksek aylık ithalat 33.6 milyar dolarla Ocak 2023’te görülmüştü. Yılın ilk 5 ayında ise ihracat yüzde 0.2 artışla 102.5 milyar dolar, ithalat yüzde 8.9 artışla 158.6 milyar dolar ve açık yüzde 29.5 artışla 56.1 milyar dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 70.3’ten yüzde 64.6’ya geriledi.

Açıklanan aylık verilerin detaylarına bakınca iktidarın ithalat artışının önemli nedenlerinden biri olarak ileri sürdüğü enerji ithalatının azaldığı görülüyor. Ticaret Bankası Mehmet Muş, ithalatın enerjide yüzde 23.6 azalışla 5.3 milyar dolar, altında yüzde 114.1 artışla 3 milyar dolar, motorlu kara taşıtlarında yüzde 113.6 artışla 2.9 milyar dolar, makinede yüzde 51.1 artışla 6.4 milyar dolar olduğunu duyurdu. Hububat ithalatı da yüzde 94.8 artışla 819 milyon dolara çıktı. Ayrıca enerji ithalatı ilk 5 ayda yüzde 20.3 düşüşle 31.6 milyar dolar oldu.

"İHRACAT GÜÇLENDİ"

Sonuçları yorumlayan ve parite etkisine de dikkat çeken TİM Başkanı Mustafa Gültepe, küresel ve ulusal ölçekli gelişmelerin olumsuz yansımalarının hissedildiği Nisan 2023’ten sonra ihracat ailesinin geçen ay çok güçlü bir performans ortaya koyduğunu söyledi. Gültepe “2023’ü yeni bir rekorla kapatacağımıza inanıyorum” dedi.