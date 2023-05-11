İran’dan kağıt ithalatına uygulanan kota uzatıldı

Yayınlanma: 11.05.2023 - 09:24

Güncelleme: 11.05.2023 - 09:24

İran menşeli sentetik kağıt ithalatına uygulanmakta olan kota (miktar kısıtlaması) önleminin süresi 2026 yılına kadar 3 yıl uzatıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta korunma önlemlerine ilişkin tebliğe göre, söz konusu ürünün kota miktarları; 2023-2024 için 1,544 ton, 2024-2025 için 1,592 ton ve 2025-2026 için 1,642 ton olarak düzenlendi.

SUALTI HARİTACILIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNDE KULLANILIYOR

Kotanın dağıtımı ile kullanımına ilişkin esaslar çıkarılacak tebliğle belirlenecek.

Taş kağıt olarak da tanımlanan sentetik kağıt, matbaacılık ve baskı sektöründe birçok alanda, ıslanmaması, yırtılmaması ve leke tutmaması nedeniyle sualtı haritacılığı ve iş güvenliği gibi özel alanlarda da kullanılıyor.