İTO Başkanı Avdagiç'ten online alışveriş açıklaması: 'Gümrüksüz alışveriş sınırı 30 Euro'ya indirildi'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Çinli Temu ve Shein gibi e-ticaret sitelerinden yapılan alışverişlerin artık kişisel ihtiyaçların ötesine geçip ticarileştiğini belirterek, “Bu önemli bir tehlike. Teorik olarak hepsi şahsi ihtiyaç da olsa buna bir önlem almak lazım. Burada gümrüksüz online alışveriş sınırı 30 Euro'ya indirildi. Biz bunun sıfıra indirilmesini istiyoruz” dedi.

Avdagiç, basın mensuplarıyla bir araya gelerek iş dünyasının gündemindeki konuları değerlendirdi. Çin’in gelecek 15-20 yılda B2C satışlarını ihracatının önemli bir kısmına çekmeye çalıştığını ve bunun Türkiye için tehdit oluşturduğunu söyledi.

ÇİN’DEN GELEN ÜRÜNLERE DİKKAT

Avdagiç, Çin’in ihracatındaki büyümeyi vurgulayarak, “Önümüzdeki 15-20 yılda ihracatı 5-6 trilyon dolara çıkacak. Bunun yüzde 35’ini yani neredeyse 2 trilyon dolarını direkt Çinliler dünyadaki tüketiciye satacak. Oradaki bütün katma değeri Çin alacak. Çin’den özellikle birtakım kimyasallarla, çocukların hoşuna gidecek aromalarla donatılmış kırtasiye malzemeleri geliyor. Tüccar ithalatçı olarak bunu yapsanız, hepsi gümrüğe takılır, Türkiye’ye sokamazsınız” ifadelerini kullandı.

BYD YATIRIMI BEKLENİYOR

Avdagiç, Çinli otomotiv şirketi BYD’nin Türkiye’de kuracağı otomobil fabrikasına ilişkin, “Türkiye’de otomotiv ana sanayisine yönelik üretim yapan en etkin 500 firmanın bulunduğu bir dernek yönetimi olarak bu işi yakından takip ediyoruz. İlk proje açıklandığında ortaya konulan zaman tablosuna uygun bir süreç gözlemlemiyoruz. Umuyoruz kısa bir zaman içinde yatırım için bir mesafe alınır” dedi.