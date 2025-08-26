İTO Başkanı'ndan enflasyon tahmini!

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Finans Merkezi’nin katkılarıyla hazırlanan AA Finans Masası’na konuk oldu.

ENFLASYON HEDEFİ ÖNE ÇIKIYOR

Avdagiç, enflasyonun düşürülmesinin öncelikli bir hedef olduğunu vurgulayarak, politika faizinde toplamda 1000 baz puanlık bir düşüş öngördüklerini ve sene sonunda enflasyonun yüzde 30’un altında kapanabileceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

TÜRKİYE-SURİYE TİCARİ İLİŞKİLERİ

Avdagiç, Türkiye’nin Suriye’nin en önemli ticaret partneri ve Suriye’deki en önemli yatırımcı konumunda olmasının önemine de dikkat çekti.