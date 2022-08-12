İTO kasımda seçime gidiyor
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 21'inci dönem seçimleri 9 Kasım'da yapılacak.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) 21’inci dönem seçimlerinin tarihi belli oldu.
İTO'dan yapılan açıklamaya göre, 670 binden fazla üyesiyle Türkiye’nin en büyük Odası olan İTO'nun 21’inci dönem seçimleri 9 Kasım Çarşamba günü İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
"RESMİ OLARAK AÇIKLAYACAĞIZ"
İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kanunu’na göre oda seçimleri 4 yılda bir, 1 Ekim- 30 Kasım tarihleri arasında yapılıyor. Biz de İstanbul Ticaret Odası olarak seçimlerimizi bu sene 9 Kasım 2022 Çarşamba günü gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
İlçe Seçim Kurulu’nun teyidini müteakip bunu resmi olarak açıklayacağız. Seçimlerimizi yine İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde (İDTM) yapmayı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.
Avdagiç, seçim takvimiyle ilgili Fatih İlçe Seçim Kurulu’na başvurulacağını, kurulun teyidinin ardından resmi duyurunun yapılacağını kaydetti.
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