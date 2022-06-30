İTO Başkanı: Asgari ücretteki kayıp telafi edilmeli

30 Haziran 2022 Perşembe, 16:10

Asgari ücrete ara zammın öncelikli konularından biri olduğunu belirten İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Bloomberg HT'nin sorularını yanıtladı.

Asgari ücretin artırılması konusunda ilk konuşan kurumlardan biri olduklarını dile getiren Avdagiç, "Asgari ücretin iyileştirilmesi gerektiğini işveren tarafından dile getiren ilk kurumlardan biri İTO oldu. Kamu ve özel sektörün beraberce taşın altına elimizi sokmamız gerektiğini, kayıpların telafi konusunda rol almamız gerektiğini açıkladık" ifadelerini kullandı.

Gelişen hayat şartları dikkate alındığını çalışanların kayıplarının söz konusu olduğunu belirten Avdagiç, "Çalışanlarımızın, ücretli kesimin hayat şartları karşısında kayıplarının telafi etmek konusunda çalışanlarınımızın yanında olduğumuzu söylemek isterim" dedi.

"KAYIPLARI TELAFİ EDECEK BİR RAKAM OLMASINI UMUYORUZ"



Bugün belirlenecek rakamların, kayıpları telafi edecek bir rakam olmasını umduklarını aktaran Avdagiç, "Umuyoruz ki bugün açıklanacak kayıpları telafi edecek. Buna bağlı olarak da vergi dilimlerinin ve işverene gelen yüklerin optimizasyonu açısından da bir düzenleme her iki tarafı için de hayırlı olur" değerlendirmesini yaptı.