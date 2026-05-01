İTO nisan ayı verilerini açıkladı: İstanbul'un enflasyonu belli oldu

İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin öncü göstergelerinden biri olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’nin Nisan 2026 verileri yayımlandı. Buna göre kentte fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,74 oranında artış gösterdi.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 36,83 OLDU

Endeksin yıllık verileri de yükseliş eğilimini ortaya koydu. 2025 yılı nisan ayına göre hesaplanan yıllık değişim oranı, İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’nde yüzde 36,83 olarak gerçekleşti.

PERAKENDE FİYATLARDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Açıklanan veriler, İstanbul özelinde perakende fiyatlardaki artışın devam ettiğine işaret etti. Aylık bazda kaydedilen yükselişin özellikle temel tüketim kalemlerindeki fiyat hareketlerinden kaynaklandığı değerlendirildi.