İYİ Partili Özlale: TÜİK harikalar diyarında

05 Kasım 2021 Cuma, 12:12

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayında benzinli otomobillerde yüzde 0,29, dizellerde ise “yüzde 0” fiyat değişimi olduğu yönündeki açıklamalarını değerlendiren İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, "Elimizdeki tek bilgi, fiyatı toplanan 40 modelin bir bölümünde satış olmadığı için son fiyatın hesaba dahil edildiği. TÜİK harikalar diyarında; otomobil fiyatları artmıyor. Ancak araç fiyatları bambaşka bir hikâye anlatıyor" dedi.

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) kasko değer listesini de ele alan Özlale, "TSB'nin kasko değer listesindeki binek araçların yüzde 43’ünde eylülden ekime fiyat artmış. Bu oran benzinlilerde yüzde 40, dizellerde ise yüzde 49. Hatta artış eğilimi ucuz araçlarda daha fazla. 500 bin TL’den ucuz araçların yüzde 51’inde, 500 bin TL üstü araçların ise yüzde 34’ünde fiyat artmış. TSB listesindeki 1123 binek araç tipinin Ekim 2021’deki aylık fiyat artışlarının ortalaması yüzde 1,82. Bu oran benzinlilerde yüzde 1,81, dizellerde ise yüzde 1,86. Fiyat artışının en yüksek olduğu kategoriler ise LPG’li araçlar ile 500 bin TL’den ucuz araçlar" dedi.

'KASIMDA HANGİ ÜRÜN GRUBUNDA SÜRPRİZ YAPACAK?'

Daha sağlıklı bir değerlendirme için Ekim 2021’de en çok binek araç satışı yapan 15 markanın en çok satılan modellerine odaklandıklarını söyleyen Özlale, "Modelin baz fiyatına göre ağırlıklı ortalama fiyat artışı yüzde 2,5, modeldeki tüm araç tiplerinin ortalama fiyatına göre fiyat artışı ise yüzde 4,1. TÜİK, Ekim’deki otomobil fiyat artışlarını maskelemeyi başardı. Ancak Kasım’daki artışlar pek maskelenebilecek gibi değil. Çok satılan 10 araç modelinin baz fiyatlarındaki ortalama aylık artış Kasım’da yüzde 7,5 oldu. Bakalım TÜİK, Kasım’da hangi ürün grubunda sürpriz yapacak" şeklinde açıklamalarda bulundu.