İYİ Parti’nin ekonomi kurmayı Erhan Usta, Cumhuriyet’e konuştu: Yoksulun gırtlağına yapıştılar

Yayınlanma: 05.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 05.04.2025 - 04:00

Ekonomi dikiş tutmuyor. Türkiye'nin cari işlemler hesabı ocakta 3 milyar 795 milyon dolar açık verdi. Merkezi Yönetim Bütçesi de ilk iki ayda toplam 449,4 milyar TL bütçe açığı verdi. Buna karşın iktidar ekonomide pembe tablo çizmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide yaşanan sıkıntılara kalıcı çözümler getirecek programın başarıyla uygulandığını savundu ve “Bu yılı daha disiplinli bir şekilde geçirdikten sonra gelecek seneden itibaren bilhassa sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kaybını telafi edecek ciddi adımlar atmaya başlayacağız" dedi. Peki dar gelirliler refaha kavuşacak mı? , rakamlar ne diyor? İYİ Parti’nin ekonomi kurmayı Erhan Usta’ya göre “yine yoksulun gırtlağına yapışacaklar!” Cumhuriyet’e konuşan Usta, çifte açığı değerlendirdi, yapılması gerekenleri sıralayıp “iktidara reçete” yazdı.

‘CİDDİ BİR SEVİYEYE ULAŞTI’

Bütçe açıklarının olağanüstü arttığını belirten Usta, "Milli gelirin yüzde 5'i, sadece 2024 yılı merkezi yönetim bütçe açığı. Türkiye geçmişte bu oranları düşürmüştü ancak şimdi çok ciddi bir seviyeye ulaştı. En önemlisi, bütçe harcamalarında bir katılık var" dedi.

Kamuda tasarrufun sözde kaldığını dile getiren Usta, "Kamu-özel işbirliği projelerinden kes diyoruz, orası kendi alanı olduğu için kesmiyor. Devletin lüks harcamalarından kesilmiyor, yatırımlar kısılıyor. Oysa yatırımı kesmek tasarruf değildir, sadece ihtiyaçları ertelersiniz. Sosyal koruma harcamaları sınırlı ama bütçede önemli bir pay tutuyor ve buradan kesinti imkansız" diye konuştu.

‘YÜK GARİBANA BİNDİRİLDİ’

"Gelir tarafında Türkiye’de yüzde 30 oranında bir kayıt dışılık var” diyen Usta, "Adaletsiz vergi sistemi devam ediyor. KDV ve ÖTV artırılarak yük garibana bindirildi. Mehmet Şimşek'in aldığı önlemlerin yüzde 85'i düşük gelir grubuna yüklendi. Yani yoksulun gırtlağına yapıştılar" saptamasında bulundu.

‘BU GİDİŞLE DÜŞÜRMELERİ ZOR’

İktidarın bütçeyi düzeltmek için attığı adımları yetersiz bulan Usta, "Yüzde 5'lik bütçe açığı varken harcamalar kısılmıyor. 'İtibardan tasarruf olmaz' anlayışı devam ediyor. En küçük organizasyon bile büyük salonlarda yapılıyor. Gelir tarafında ise vatandaşın üzerine gidiliyor. Özetle, bütçe açığı yüksek ve bütçe açığını bu gidişle düşürmeleri zor" dedi.

‘KAYNAKLAR İNŞAATA GÖMÜLDÜ’

Cari açığa da değinen Usta, "Sanayi ve tarımsal üretim dönüştürülmeden cari açık yapısal bir sorun olarak kalır. 23 yıllık iktidar bu sorunu çözmedi, aksine Türkiye'nin dışa bağımlılığı arttı" diye konuştu. Usta, Türkiye'nin kaynaklarını yeterince üretken alanlara yönlendirmediğini vurgulayarak, "Kaynaklar inşaata, betona gömüldü. Cari açığı düşürmek için sanayiyi geliştirmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

‘PARALARIMIZ DIŞARIYA GİDİYOR’

Türkiye'nin yıllardır dışarıdan kaynak kullandığını ama üretime yönlendirmediğini belirten Usta, "Cari açık vermek her zaman kötü değildir ancak alınan kaynağı üretken alanlara yatırmazsanız sorun büyür. AKP yönetimi döneminde 600 milyar doların üzerinde toplamda cari açık verildi ama üretime gitmedi" dedi. Türkiye'nin dış faiz yükünün arttığını belirten Usta, "Bu yıl dış faiz rakamı 21 milyar doları geçti. Kötü yönetimden kaynaklanan yıllık dış faiz yükümlülüğümüz 2018 sonrası yaklaşık 8-10 milyar dolar arttı. Paralarımız dışarıya gidiyor. Vatandaşın emeği, alın teri dışarıya gidiyor" diye ekledi. ANKARA

‘YOKSULU BIRAK, KAYIT DIŞI İLE MÜCADELE ET’

"Türkiye gibi parası rezerv para olmayan bir ülkenin ikiz açığı sürdüremez" diyen Usta, çözüm önerilerini şöyle sıraladı: "Enflasyonu düşüreceklerini söylüyorlar ama devlet harcamasını kısmıyorlar. Yani maliye politikasıyla para politikası örtüşmüyor. Maliye politikası, makroekonomik politikaları desteklemeli. Teşvikler, sanayi ve tarımda yapısal dönüşüm sağlayacak şekilde düzenlenmeli. Yoksulun sırtına yük bindirmek yerine kayıt dışılıkla mücadele edilmeli ve kamu harcamalarında kesintiye gidilmelidir."

‘ŞİMŞEK, KENDİSİNDEN ÖNCEKİ YANLIŞ POLİTİKALARI İTİRAF ETTİ’

İYİ Partili Usta, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayı anımsattı. Usta, “Şimşek, kendisini övmek için ‘Aldığımız tedbirler, yıllık dış faiz ödemelerimize önümüzdeki dönemde yıllık 7 milyar dolar avantaj sağlayacak’ dedi. Bu, şu anlama geliyor: Son dönemlerde yapılan yanlışlardan dolayı yıllık 7 milyar dolar yurt dışına fazladan faiz ödenmiş. Kendisinden önceki yanlış politikaların itirafı bu” ifadelerini kullandı.