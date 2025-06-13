İzmir'de işçi krizi derinleşiyor: Belediye-İş ile ipler gerildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası ile anlaşma sağlanırken, bu kez de Türk-İş’e bağlı Belediye-İş Sendikası ile ipler gerildi. Binin üzerinde işçinin işten çıkarılacağı açıklandı. Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, sıkıntının ülkeyi yönetenlerden kaynaklandığına dikkat çekerek, “Ülkedeki yaşananların, ekonomik krizin faturasını işçiye kesmenin bir alemi yok” dedi. Yurdakul, işçilerin ücretleri konusunda söylenen rakamların da doğru olmadığını dile getirdi.

Belediyeden sendikaya gönderilen yazıda, ilk aşamada 800 işçinin işine son verileceğinin daha önce sendikaya iletildiği anımsatıldı. Sendikanın şube yöneticileri ile 7 Mayıs’ta İzmir’de bir araya gelindiği belirtilen yazıda, ayrıca 13 Mayıs’ta da sendika genel merkezinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının da hazır bulunduğu ziyarette, toplu işçi çıkarmanın önlenmesi, mümkün olmadığı taktirde çıkarılacak işçi sayısının azaltılması ya da çıkarmanın işçiler açısından olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine yönelik konuların ele alındığı belirtildi.

4 TEMMUZ’A KADAR

Toplantılarda sendikadan sorunun çözümüne ilişkin beklenen olumlu sonucun elde edilemediği savunulan yazıda, “zorunlu toplu çıkarma” işlem sürecine 10 Haziran tarihinden itibaren devam edileceği ve 4 Temmuz 2025 tarihine kadar tamamlanacağı belirtildi. Toplu işten çıkarılacak işçilerin, “kendi isteği ile ayrılacak olanlar, emekliliğe hak kazanmış olanlar, yaptıkları iş tasfiye edildiği halde eski işlerine uygun bir işte çalışmak istemeyenler, işe önce girenin sonra çıkarılması esası ile” işten çıkarılacakları bildirildi.

‘BEDELİ EMEKÇİ ÖDÜYOR’

Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın göreve geldiğinden bu yana ücretlerin fazla olduğunu, ödeme sıkıntısı yaşadıklarını söylediğini anımsattı. Yurdakul, “Biz de şunu söylüyoruz: Ülkenin genelinde sıkıntı var. Bu sıkıntılar da çalışanlar, emekçi halk yüzünden değil siyasilerin, ülkeyi yönetenlerin meydana getirdiği sıkıntılar. Bedelini ise işçi sınıfı, emekçiler ödüyor” dedi.

‘EL ELE VERMELİYİZ’

Ücretlerin söylendiği gibi “afaki rakamlar” olmadığını dile getiren Yurdakul, şöyle devam etti:

“Öyle söylendiği gibi rakamlar kesinlikle değil. İnsanlar ekmeğinden, işinden edilmemeli. Bu aileleri açlığa mahkum etmek demek. En korktuğumuz şey bu. Ülkedeki yaşananların, ekonomik krizin faturasını işçiye kesmenin bir alemi yok. İşçileri çıkarınca ülkenin ekonomisi düzelecek mi ? Ülke kötü yönetiliyor. Biz işçilerin çıkarılmasına kesinlikle karşıyız. Kabul etmiyoruz. Yasal, demokratik haklarımızı kullanacağız. Ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olan bir dönemde iş barışının bozulmasını istemiyoruz. Laik cumhuriyeti düşünen işverenler, çalışanlar, sivil toplum örgütleri, sendikalar el ele vermemiz gerekirken, faturanın işçiye kesilmesini doğru bulmuyoruz.”

‘İNDİRİM İSTEDİLER’

Yurdakul, belediyenin, işçilerin ücretlerinde indirim talep ettiğini, bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Yurdakul, İzmir de dahil olmak üzere hiçbir yerde 4 kişilik ailenin geçim endeksine ulaşamadıklarına işaret etti.

NE KADAR ÜCRET ALIYORLAR ?

“İşçiler ne kadar ücret alıyorlar ?” sorumuz üzerine de Yurdakul, şunları söyledi:

“50 bin lira ile 63 bin lira arasında ücret alıyorlar. Ancak katkı paylarını da, vergisini de, sigortasını da, işveren paylarını da üzerine ekliyorlar. İşçinin aldığı şu kadar diyorlar. Topluma böyle algılatıyorlar. Biz yıllardır vergide adaletsizliği zaten dile getiriyoruz. Önemli olan işçinin aylık eline geçen ücrettir. Bayramda çalıştırılmış mesai verilmiş. Buna ilave ücret diyorlar. İkramiyeyi koyuyorlar, vergisini koyuyorlar, sigortasını koyuyorlar. ‘İşçiler 80-90 bin lira alıyor’ diyorlar. Bunlar doğru değil.”

‘BİTİRİN DEMİŞTİ’

Yurdakul, “önceki belediye başkanının son 5 gün kala bu sözleşmeyi imzaladığının söylendiğine de” dikkat çekerken, “Zaten yasal sürenin sonuna gelmiştik. Bitirmek mecburiyetindeydik. Ya greve çıkacaktık ya da sözleşmeyi bitirecektik. Keşke 15-20 gün değil de aylar önce bitseydi. Ayrıca şu anda görevde bulunan belediye başkanının da daha seçilmeden önce ‘bir an önce bitirin’ diye sözü var” bilgisini paylaştı.