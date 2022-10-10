İzmir-Selanik feribotunun turizmi etkilemesi bekleniyor
İzmir-Selanik feribot seferleri, bugün başlıyor. İlk sefer saat 17.00’de Selanik’ten İzmir’e yapılacak.
İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) kentin paydaşları birlikte yürüttüğü feribot mesaisi başarıyla sonuçlandı. Uzun süredir beklenen Selanik-İzmir feribot seferleri için geri sayım başladı. 2016 yılında, iki devlet nezdinde resmiyet kazanan, ancak daha sonra kesintiye uğrayan süreç, 7 Nisan 2022’de İzmir Ticaret Odasında düzenlenen toplantıyla son aşamaya geldi.
Yunanistan merkezli bir şirket tarafından Smyrna di Levante feribotuyla düzenlenecek yolculuklar, Selanik’ten İzmir’e yapılacak seferle başlıyor. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 19.00’da Selanik’ten İzmir’e sefer yapacak feribot, salı ve perşembe ve pazar günleri ise saat 19.00’da İzmir’den Selanik’e sefer yapacak. Seferlerin 12-13 saat sürmesi bekleniyor.
'AVRUPA’YA ULAŞAN ENTEGRE BİR TAŞIMACILIK GELİŞTİREBİLİRİZ'
Bu hattın sadece Yunanistan hattı olarak düşünülmemesi gerektiğini ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Denizyolu seferlerinin başlamasıyla birlikte turizmin tetiklediği, ticaretle gelişerek artan bir işbirliğimiz olabilir. İzmir üzerinden denizyolu ile başlayarak Selanik’e ve devamında Avrupa’ya ulaşan entegre bir taşımacılık geliştirebiliriz” dedi.
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