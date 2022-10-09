Selanik-İzmir feribot seferleri ne zaman başlayacak? Selanik-İzmir feribot seferi ne kadar?
Selanik-İzmir feribot seferleri başlıyor. Selanik-İzmir feribot seferleri ne zaman başlayacak? Selanik-İzmir feribot seferi ne kadar?
İzmir Ticaret Odasından (İZTO) yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında iki devlet nezdinde resmiyet kazanan süreç sonunda ilk seferi gerçekleştirecek Yunanistan merkezli Levante Ferries şirketine ait Smyrna di Levante feribotu, Selanik'ten hareket edecek.
SELANİK-İZMİR FERİBOT SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?,
Smyrna di Levante feribotu, Selanik'ten yarın saat 17.00'de hareket edecek.
SELANİK-İZMİR FERİBOT SEFER SAATLERİ
Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 19.00'da Selanik'ten İzmir'e sefer yapacak feribot, salı, perşembe ve pazarları ise saat 19.00'da İzmir'den Selanik'e sefer yapacak. Seferlerin 12-13 saat sürmesi bekleniyor.
SELANİK-İZMİR FERİBOT SEFERİ NE KADAR?
Selanik-İzmir feribotunun bilet ücreti 81 euro- 95 euro arasında değişiyor.
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