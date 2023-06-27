İzmir tatilci akını: Üç günde 280 binden fazla araç girdi

Yayınlanma: 27.06.2023 - 11:41

Güncelleme: 27.06.2023 - 11:58

Dokuz günlük uzun Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen yerli turistler tatil bölgelerine akın etti. Ege’nin önemli turizm merkezlerinden İzmir’de de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Eşsiz güzellikleri, tarihi kültürel mirası ve muhteşem doğasıyla turistlere büyüleyici bir tatil deneyimi sunan İzmir, dokuz günlük bayram tatilin ilk günlerinde ziyaretçi akınına uğradı.

Çeşme ve Alaçatı gibi önemli turizm merkezlerinin yanında bulunduğu topraklarda kurulan medeniyetlerin izleriyle adeta bir kültür mozaiği olan İzmir’e, Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre 23-26 Haziran tarihlerinde toplam 280 bin 713 araç girişi oldu. Aynı tarihlerde deniz yoluyla gelen turist sayısı da 6 bin 50 kişiye ulaştı.

Ayrıca 23-25 Haziran tarihlerinde kente 165 iç, 178 dış hatlar olmak üzere toplam 343 uçuş gerçekleştirildi. Bu üç günlük süreçte iç hatlardan gelen yolcu sayısı 29 bin 674’e, dış hatlardan gelen yolcu sayısı ise 27 bin 874’e ulaştı.