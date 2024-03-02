İzmir Ticaret Odası: 300 bin balıkçı kayıt dışı çalışıyor

Yayınlanma: 02.03.2024 - 12:27

Güncelleme: 02.03.2024 - 12:27

Ülke genelinde 18 bin ruhsatlı balık teknesi, çok sayıda yetiştirici ve üretici, yaklaşık 1000 adet yardımcı destek personeli teknesiyle hizmet veren balıkçılık sektörü kayıt dışı çalışmanın önüne geçmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan destek talep etti.

ÇAKAN: İŞVEREN CİDDİ SORUNLARLA KARŞI KARŞIYA

Kayıtdışı çalışanların büyük vergi kaybına yol açtığına dikkat çeken İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Çakan, “Mevcut işleyişte, işveren ile gemide çalışan balıkçılar ortak pay ile çalıştıklarından kazancı aralarında bölüşüyor. İşveren her ne kadar gemide çalışan balıkçıları sigortalatmak istese de, çalışanlar sigorta bedelini yarı yarıya bölüşme konusunda isteksiz davranıyor, devletten aldıkları doğrudan ya da dolaylı desteklerin kesilmemesi adına SGK kaydı istemiyor. Bununla birlikte, her yıl ölümcül ya da kalıcı sakatlıklara sebep olan kazalar yaşanabiliyor. Bu da işvereni ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakıyor” dedi.

SGK GİDERLERİNİN YARISI DEVLET TARAFINDAN ÖDENMELİ

Hem çalışanı mağdur etmemek hem de işverenin yükünü azaltmak için, tarım sektöründe olduğu gibi balıkçılık sektöründe de SGK giderlerinin yarısının işveren yarısının da devlet tarafından karşılanmasını talep ettiklerini belirten Çakan sözlerine şöyle devam etti: “Her bir teknede çalışan balıkçıların Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine bildirilmesi; söz konusu bildirim çerçevesinde bilgilerin Su ürünleri Ruhsat Teskeresi ile (Sarı Kağıtlarla) eşleştirilerek sigortalı personellerin sarı kağıt alması ve bu çerçevede teknede çalışmasına izin verilmesine yönelik bir çalışma yapılmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. Sigortası olmayan çalışanlara sarı kağıt verilmemesi sorunun çözümüne katkı koyacak ve devletimizin yaşamakta olduğu vergi kayıplarını sonlandıracak. Bununla birlikte, Sarı Kağıtların her sene yenilenmesi ya da vize işlemine tabi olması faydalı olacaktır.”