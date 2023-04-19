İzmir’de gevrek ve boyoza zam geldi

Yayınlanma: 19.04.2023 - 10:22

Güncelleme: 19.04.2023 - 10:22

Türkiye ekonomik kriz eşiğinde seçime giderken İzmir'de gevreğe ve boyoza zam geldi.

İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası’nın kararı ile 5 liradan satılan meşhur İzmir gevreği ve boyozu, yüzde 40 oranında zamlanarak 7 lira oldu. Yeni fiyat, 20 Nisan Perşembe gününden itibaren geçerli olacak.