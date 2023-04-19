İzmir’de gevrek ve boyoza zam geldi

İzmir'de 5 liraya satılan meşhur İzmir gevreği ve boyozu, 7 liraya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 19.04.2023 - 10:22
İzmir’de gevrek ve boyoza zam geldi
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Türkiye ekonomik kriz eşiğinde seçime giderken İzmir'de gevreğe ve boyoza zam geldi.

İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası’nın kararı ile 5 liradan satılan meşhur İzmir gevreği ve boyozu, yüzde 40 oranında zamlanarak 7 lira oldu. Yeni fiyat, 20 Nisan Perşembe gününden itibaren geçerli olacak. 


İzmir boyoz gevrek zam

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