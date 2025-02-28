İzmir'de tütün fabrikalarında grev dalgası

Yayınlanma: 28.02.2025 - 11:35

Güncelleme: 28.02.2025 - 11:42

İzmir Bornova’da faaliyet gösteren üç tütün fabrikasında çalışan yaklaşık 600 işçi, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin tıkanmasının ardından greve çıktı. Sunel Tütün Fabrikası’nda yapılan 17’nci dönem TİS görüşmelerinde, işçilerin örgütlü olduğu Türkiye Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası (Tek Gıda-İş) İzmir 7 Nolu Şube ile fabrika yönetimi arasında yapılan görüşmelerde zam konusunda anlaşma sağlanamadı.

İşverenin sunduğu asgari ücret oranındaki zam teklifini kabul etmeyen sendika, yüzde 80 zam talep etti. Öte yandan fabrika yönetiminin sunduğu vasıf, sorumluluk ve kıdem ücretleri önerisinin piyasanın altında olduğu da bildirildi. Sendika ayrıca yıllık sözleşme önerisini de kabul etmedi ve grev kararı aldı.

Sunel Tütün Fabrikası’nın önünde yüzlerce işçinin bir araya gelip başlattığı greve Digel Tekstil ve Temel Conta işçileri de destek verdi. Pandemi ile başlayan ekonomik krizin devam ettiği belirtilen basın açıklamasında, “Çalışanlarımızın şu an almış oldukları ücret açlık sınırının altına düşmüştür” denildi. Tek Gıda-İş İzmir 7 Nolu Şube Başkanı Ömer Atabey’in okuduğu açıklamada, “Tek-Gıda İş Sendikası olarak her zaman tavrımız fabrikaların bacalarının tütmesinden yanadır. Amacımız bağcıyı dövüp üzüm yemek değil, bağdaki üzüm payımızı istemektir. Tek-Gıda İş Sendikası olarak grevi bir amaç değil bir araç olarak kullanan sendikayız ve 6356 sayılı sendikalar kanununun bize tanımış olduğu grev hakkımızı kullanarak bugün grevimizi başlatmış bulunuyoruz. Umuyoruz en kısa sürede haklı taleplerimiz işverenlerimiz tarafından olumlu karşılanır ve bu grevi iş barışını bozmadan iki tarafında mutlu olacağı bir noktada bitiririz” ifadelerine yer verildi.

800 İŞÇİ DAHA GREVDE

Sunel Tütün işçilerinin grevi ikinci güne girerken bugün de Torbalı'da kurulu bulunan Oryantal Tütün'de çalışan 800 işçi greve çıktı.

Fabrika önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Tek Gıda-İş Sendikası İzmir 7 No’lu Şube Başkanı Şube Başkanı Ömer Atabey, “Pandemi ile birlikte başlayan ekonomik kriz devam etmektedir. Çalışanlarımızın şu an almış oldukları ücret açlık sınırının altına düşmüştür. Yapmış olduğumuz görüşmelerde taleplerimiz yüksek enflasyon karşısında eriyen ücretlerimizin iyileştirilmesi ve insanca yaşayabileceğimiz bir ücret, aynı zamanda sosyal haklarımızın geliştirilmesi noktasında çözüm odaklı yaklaşımlarımız sonuçsuz kalmıştır” dedi.

Grev dalgasının Torbalı'da bulunan T.T.L Tütün Fabrikası'na ulaşması bekleniyor. Fabrikada devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması halinde 270 işçi 3 Mart 2025 tarihinde greve başlayacak.