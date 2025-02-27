AKP'li Altındağ Belediyesi'nde işçiler zorda: Altındağ'da işçiler yine grevde

Yayınlanma: 27.02.2025 - 12:32

Güncelleme: 27.02.2025 - 13:58

31 Mart Yerel Seçimleri’nde işçilerin eyleme çıkmasıyla gündeme gelen Altındağ Belediyesi’nde yeni yönetim de sınıfta kaldı.

Önceki dönem başkanlık görevini yürüten AKP’li Asım Balcı, Hizmet-İş Sendikası ile işçilere yüzde 30’luk zam yapılacağı konusunda anlaşmıştı. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde yönetimi devralan AKP’li yeni belediye başkanı Veysel Tiryaki, söz konusu zam oranını uygulayacağım demesine karşın yürürlüğe koymadı.

Bu yıl yeni yapılacak olan toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamamasına karşın kendi inisiyatifiyle yıllık yüzde 10 zam yapan Tiryaki, işçilerin yan haklarını da zayıflattı. Önceki dönem belediye başkanı Balcı’ya hemen hemen her belediye meclis toplantısında tepki gösteren Tiryaki, Balcı’dan çok da farklı bir davranış göstermedi.

İşçiler, “Kimse işverenin bu aymazlığına dur demiyor” tepkisini gösterirken Başkan Tiryaki’nin, yardımcıları aracılığıyla işçileri sendikadan istifa etmeye zorladığı da iddia ediliyor. Edinilen bilgilere göre başkan yardımcıları, birim müdürlerini odalarına çağırarak başkanın vermiş olduğu talimatın uygulanmasını ve işçilerin istifaya zorlanmasını istiyor.

İŞÇİLER GREVE ÇIKTI

Hizmet-İş Sendikası’ndan yapılan açıklamaya göre, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyumsuzlukla sonuçlanması sebebiyle işçiler bugün greve çıktı. Meclis toplantılarında yaşanan tartışmalarda Ankara’da bulunan diğer ilçe belediyelerinin işçi maaşlarına yaptığı zamları eleştiren Tiryaki’nin zam yapmama konusunda kararlı olduğu bilgisi edinildi.