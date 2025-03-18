İzmir'de tütün grevi alıcı firmalara taşındı: Vazgeçmeyiz

Yayınlanma: 18.03.2025 - 17:46

Güncelleme: 18.03.2025 - 17:46

İzmir’de Sunel Tütün, Oryantal Tütün ve T.T.L. Tütün fabrikalarında devam eden toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde sonuç çıkmayınca yüzlerce işçi greve çıktı.

Direnen 1700 tütün emekçisi, Torbalı’da bulunan JTI ve Philip Morris önünde basın açıklaması yaptı. Eylemlere Digel Tekstil emekçileri de destek verdi. Basın açıklamasını işçiler adına Türk-İş Genel Teşkilat Sekreteri Kemal Köse ve İzmir 7 Nolu Şube Başkanı Ömer Atabey okudu.

Grevin, emeğin sesi ve haklı taleplerin duyulması için bir araç olduğu belirtilen açıklamada, “Ancak, bu mücadele sadece yerel işverenlerle sınırlı değildir. OTP, Sunel ve TTL fabrikalarının tütünlerini işleyen ve küresel ölçekte kârlarını artıran Philip Morris, JTI, BAT ve diğer uluslararası şirketlerin de bu süreçte sorumluluğu bulunmaktadır. Bu şirketler, tedarikçilerinin çalışanlarına adil ücretler ödenmesini sağlamak ve insani çalışma koşullarını desteklemekle yükümlüdür” denildi.

ADİL SİSTEMİN PARÇASI OLUN

Şirketlerin yönetimine seslenilen açıklamada, “Tedarik zincirinizdeki çalışanların insanca yaşayabileceği ücretler almasını sağlayın. Çalışanların temel haklarını koruyan adil bir sistemin parçası olun. Grev sürecinde taraf olarak, işverenleri adil bir anlaşmaya davet edin” ifadeleri kullanıldı.

DESTEK ÇAĞRISI

Tekgıda-İş Sendikası olarak, mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini duyuran temsilciler, “Emeğin değerini savunmak, çalışanların insanca yaşamasını sağlamak için her türlü hukuki ve meşru yolu kullanmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı ve “Tüm kamuoyunu, demokratik haklarımız çerçevesinde yürüttüğümüz bu onurlu direnişe destek vermeye çağırıyoruz” dedi.

“YETER ARTIK”

JTI önünde konuşan Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak ise “Yabancı sermayeye karşı değiliz ancak ülke ekonomimize katkı verdiklerini düşünüyorlar ama sömürgeciliğe devam ediyorlar” dedi. Fabrikaların yönetimlerine seslenen Çakmak, “Yeter artık. Bunu fazla uzatmayın. Bayram yaklaşıyor. Gelin çifte bayram yapalım diyorum. Bu toplu sözleşmeyi birlikte bağlayalım. Bize bu bayramı yaşatın, biz de fabrikalarımızı yaşatalım. Eğer bunu bayram sonrasına bırakırsanız, eylemlerimizi başka boyutlara taşımaya devam ederiz” diye konuştu.

TABELALARI KAPATMIŞLAR

Öte yandan Philip Morris önünde de konuşan Çakmak, şirketin tabelasının üzerini kapattığına dikkat çekti. “Üretenler için buradayız ama görüyoruz ki tabelalarını kapatmışlar” diyen Çakmak, şöyle devam etti:

“Tabelayı kapatsan bu ayıbı nasıl kapatacaksın? Emekçinin hakkını kapatamazsın. 1992’den beri burada hizmet veriyorsun, içeride emekçi kardeşlerime zulüm ediyorsun. Mobbing yapıyorsun. Sendikaya üye olduğunda kapının önüne koyuyorsun. Sen bu ayıbı adalet önünde bile kapatamayacaksın.”

Ayrıca İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’e de seslenen Çakmak, “Bu kalabalığı gör, işçinin iradesine sahip çık. Gel bayram öncesi çifte bayram yapalım. İşimizin başına geçelim” ifadelerini kullandı.