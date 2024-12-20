İzmirli gıdadan tasarruf yapıyor

Yayınlanma: 20.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.12.2024 - 04:00

Yapılan çeşitli anketler ve çıkarılan barometreler hem ekonomik hem de sosyal alanlarda ciddi zorluklarla karşılaşan İzmirlilerin, gıda ve diğer temel ihtiyaçlara erişim konusunda giderek daha büyük bir endişe taşıdığını ortaya koyuyor. Ekonomik belirsizlik ve düşük gelirle mücadele eden bireyler, yaşam standartlarını koruyabilmek için temel harcamalarından tasarruf yapmaya çalışıyor.

“EKONOMİ DAHA DA KÖTÜLEŞECEK”

Emek Partisi İzmir İl Örgütü İzmirli işçilerle yaptığı “Asgari ücret beklentisi raporu”nu yayımladı. Ücret politikasına eleştiri İzmir’in 13 ilçesinden, farklı sosyal çevrelerden, gelir düzeylerinden ve meslek gruplarından 341 işçinin katıldığı ankette emekçiler, ekonomik gidişatın daha da kötüleşeceğini öngörürken hükümetin düşük ücret politikasını eleştirdi. Katılımcıların yüzde 49.9’u aylık 10 bin TL ve üzerinde gıda harcaması yaparken ulaşım harcamaları ise 2 bin 500 ila 3 bin 500 TL arasında harcadığını bildirdi.

HER 10 KİŞİDEN 3’Ü GIDAYA ERİŞİMDE ENDİŞELİ

Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı (Bayetav) da İzmir’de yaşayanların memnuniyetini, ekonomik durumlarını ve gıdaya erişimle ilgili yaşadıkları sorunlarının ele alındığı İzmir Barometresi araştırmasını yayımladı. Araştırmaya katılanların her 10 kişiden 3’ü gıdaya erişim konusunda endişe yaşadığını belirtti. Sıklıkla gıdaya erişim sorunu yaşayanların oranının ise yüzde 23 olması dikkat çekti. Özellikle alt gelir grubundaki bireyler arasında bu oran yüzde 77’ye kadar çıkarken, eğitim seviyesi yükseldikçe gıdaya erişimle ilgili endişelerin ve sorunların azaldığı gözlendi.

GIDADAN TASARRUF

Araştırmaya katılanların yüzde 80’inden fazlası, Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu “kötü” olarak değerlendirdi. Ayrıca yüzde 60’ı ekonominin daha da kötüye gideceğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 40’ı, kendi hanesinin ekonomik durumunun önümüzdeki 5 yıl içinde daha kötü olacağına inanırken her 10 kişiden 3’ü ise mevcut durumun değişmeyeceğini, sadece korunacağını ifade etti.

İzmir’deki yoksulluk ya da yoksulluk riskiyle başa çıkmaya çalışanlar, tasarruf yapacakları ilk üç alan olarak sağlıklı, nitelikli gıda, sosyalleşme ve tatil ile kültürel aktiviteler olduğunu belirtti. Yurttaşların “kısamadıkları” harcamalar arasında ise kira, fatura, ulaşım gibi zorunlu giderler ve çocuklarının eğitim giderleri oldu.