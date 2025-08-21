Küresel piyasaların gözü, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda. Fed Başkanı Jerome Powell, 22 Ağustos 2025’te yapacağı konuşmayla yatırımcılara önemli ipuçları verecek. Peki, Jackson Hole toplantısı ne zaman? Jackson Hole toplantısı saat kaçta?



JACKSON HOLE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu 21–23 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. Özellikle Fed Başkanı Jerome Powell’ın, 22 Ağustos Cuma günü Doğu Saatiyle 10:00’da (TSİ ile akşam saatlerinde olması bekleniyor) gerçekleştireceği tematik konuşma, küresel para ve finans piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olabilir.

FAİZ İNDİRİMİYLE İLGİLİ İPUÇLARI VERECEK



Fed Başkanı Jerome Powell, bu yılki sempozyumda “Economic Outlook and Framework Review” başlıklı konuşmasını 22 Ağustos Cuma günü yapacak

Bu konuşmanın, özellikle Eylül toplantısında faiz indirimi yapılıp yapılmayacağı konusunda önemli ipuçları barındırması bekleniyor

Geçmişteki Jackson Hole konuşmaları, özellikle tahvil getirilerinde ve hisse senedi piyasalarında dikkate değer oynaklıklara yol açmış; örneğin, konuşma sonrası bir ay içinde 10 yıllık Hazine getirileri ortalama 21 baz puan, S&P 500 ise ortalama %-2 değer kaybetmiştir.



PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Analistler, toplantı tutanaklarında enflasyon vurgusunun dikkati çektiğini belirterek, Fed'in yılın geri kalanında atacağı adımlara ilişkin fiyatlamalarda görülen belirsizliklerin Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından azalabileceğini kaydetti.

Para piyasalarında Fed'in eylül toplantısında faiz indirme ihtimali yüzde 82'ye gerilerken yıl genelinde toplamda iki kez 25'er baz puanlık faiz indirimine gitmesi bekleniyor.