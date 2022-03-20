Japon otomobil firmaları için 45 yıl sonra bir ilk
Japon otomobil firmalarının geçen yıl ülke içi toplam üretimi 45 yılın en düşük seviyesine geriledi.
Japonya Otomobil Üreticileri Birliği'ne (JAMA) göre, 2021 yılında, ülke içi üretim, önceki yıla kıyasla yüzde 2,7 oranında düştü.
Buna göre firmalar 2021'de toplam 7,85 milyon otomobil üretti. Bu oran son 45 yılın en düşük rakamı olarak kayda geçti.
Oran düşüklüğünde, Covid-19 salgını nedeniyle fabrikada üretimi durdurma ile yarı iletken dahil parça tedarik sorunları etkili oldu.
Veriler, Toyota ve Honda dahil 8 büyük Japon otomobil üreticisi ile Isuzu gibi ticari araç üreticisinin rakamlarını kapsadı.
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