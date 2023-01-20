Japonya Merkez Bankası Başkanı: Gevşek para politikası sürecek
Davos'ta konuşan Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, "son derece gevşek" para politikasını sürdüreceklerini açıkladı.
Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, BOJ’un yüzde 2 enflasyon hedefine istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde ulaşmak için “son derece gevşek” para politikasını sürdüreceğini açıkladı.
Kuroda, Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) yaptığı açıklamada “Ücretlerin artmaya başlamasını ve bu artışın yüzde 2 enflasyon hedefimize istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde ulaşmamızı sağlamasını umuyoruz. Ancak bir süre daha beklememiz gerekiyor” dedi.
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