Japonya'da enflasyon 8 yılın zirvesinde
Japonya'da ağustos ayı çekirdek tüketici enflasyonu, ham maddelerden kaynaklanan fiyat baskıları ve yendeki zayıflamanın artmasıyla, yaklaşık sekiz yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 2.8'e yükseldi.
Volatil taze gıda fiyatlarını hariç tutan ancak yakıt maliyetlerini kapsayan çekirdek tüketici fiyat endeksinin ağustosta yüzde 2.7'ye çıkması bekleniyordu.
Merkez bankasının yüzde 2'lik hedefini art arda beşinci ayda da aşan enflasyon, fiyat baskılarının bankanın tahmin ettiğinden daha uzun süre devam edeceğinin sinyalini verdi. Ancak buna rağmen birçok ekonomist merkez bankasının aşırı gevşek para politikasında ani bir değişiklik yapmasını beklemiyor.
FAİZLERİN SIFIRA YAKIN TUTMASI BEKLENİYOR
Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) Perşembe sona erecek iki günlük para politikası toplantısının ardından kısa ve uzun vadeli faizlerini sıfıra yakın tutması bekleniyor.
Norinchukin Research Institute'un baş ekonomisti Takeshi Minami, "Zayıf yen, Japonya'ya enflasyonu ithal ediyor. Çekirdek tüketici enflasyonu Ekim'de yüzde 3 ile zirve yapmaya doğru gidiyor" dedi ve ekledi:
"Enflasyon bir yıl kadar daha yüzde 2'nin üzerinde kalabilir. Bu da, BOJ'un fiyatlara bakışını değiştirmesini sağlayabilir."
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