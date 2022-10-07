Japonya'nın döviz rezervleri yüzde 4,2 geriledi
Dünya'nın en büyük rezervine sahip ikinci ülkesi olan Japonya'nın döviz rezervleri, hükümetin 24 yıl sonra yaptığı ilk yen müdahalesinin etkisiyle Eylül ayında yüzde 4,2 düşüş gösterdi.
Japonya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ülkenin döviz rezervleri 54 milyar 16 milyon dolar azalarak 1 trilyon 238,1 milyar dolar oldu. Foreks'in haberine göre bir önceki ayda rezervler 1 trilyon 292,1 milyar dolar seviyesindeydi.
Yabancı menkul kıymetler, Eylül sonunda 1,04 trilyon dolardan 985 milyar dolara geriledi.
22 Eylül'de Japon hükümeti 1998'den beri ilk kez yen alıp dolar satarak müdahale etti.
Ülke'nin altın rezervleri 45 milyar 470 dolar olarak açıklandı. Bir önceki ay altın rezervleri 47 milyar 671 milyon dolar olmuştu.
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