Japonya’da suikasta uğrayan eski başbakan Abe için resmi cenaze töreni düzenlendi

"ŞİNZO ABE BAŞARILARI İLE HATIRLANACAK"

Kişida, Abe’nin suikast sonucu hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirterek, Abe’nin ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. 29 sene önce Abe ile aynı yıl meclise seçildiklerini hatırlatan Kishida, Abe’nin yıllar boyu süren siyasi başarılarından övgüyle söz etti. Siyaset dünyasında Abe ile omuz omuza mücadele ettiklerini kaydeden Kishida, Abe’nin "Sadece güvenlik ve diplomaside değil, aynı zamanda ekonomi ve sosyal güvenlik alanlarında da yorulmadan çalıştığını" vurguladı. Abe’ye ithafen "Modern Japonya tarihinde en uzun süre iktidarda kalan başbakan oldunuz. Ama tarih sizi görev sürenizden çok başarılarınızla hatırlayacak" diyen Kishida, "Eminim ki Japonya ve dünyadaki birçok insan, ’Başbakan Abe’nin günleri’ ve ’Başbakan Abe dönemi’ gibi şeyler söyleyerek sizi özleyecektir" ifadelerini kullandı.

Törende, Abe’nin sağ kolu ve halefi olan eski Japonya Başbakanı Yoshihide Suga da Abe’nin arkadaşları adına bir konuşma yaparak, başsağlığı dileklerini sundu.