Johnson & Johnson'dan 'bebek pudrası' davaları için uzlaşma önerisi
ABD'li kozmetik ve hijyenik ürünler üreticisi Johnson & Johnson, bebek pudrası ve talk bazlı diğer ürünlerinin kansere neden olduğu iddiasıyla ABD'de açılan davalarda uzlaşmaya varmaya yönelik 6,48 milyar dolarlık bir plan önerisinde bulundu.
Johnson & Johnson, talk bazlı ürünlerinin yumurtalık kanserine neden olduğu iddiasıyla ABD'de açılan davaların neredeyse tamamında uzlaşmaya varılmasına yönelik planını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, planın Johnson & Johnson'ın davacılara 25 yılda yaklaşık 6,48 milyar dolar ödenmesini taahhüt ettiği aktarıldı.
Planın, şirketin iştiraki olan LTL Management'ın iflas başvurusu yoluyla davaların çözülmesine olanak tanıyacağı bildirildi.
Johnson & Johnson'ın Dünya Genelinde Hukuki İhtilaflardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Erik Haas, konuya ilişkin açıklamasında, davayı sona erdirmek için davacıların avukatlarıyla birlikte çalışıldığını belirtti.
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