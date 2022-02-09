Jolly CEO'su açıkladı: Tatil planı yapanlara kötü haber!

09 Şubat 2022 Çarşamba, 16:26

Dünyanın önde gelen turizm fuarlarından EMITT'te düzenlenen Jolly basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Mert Vardar, Kasım ayında başlayan erken rezervasyon döneminde öngördüklerinin üzerinde bir talep aldıklarını belirterek, "Kasım-Aralık-Ocak'ta kişi sayısı olarak bütçemizin üzerinde talep var, çok ciddi satış alıyoruz. Kontenjan sıkıntısı oluşacağı için fiyatların daha da artacağı bir sezon olabilir" dedi.

Vardar, erken rezervasyon dönemi öncesinde fiyat artışlarının %25-30 seviyesinde olacağını öngördüklerini ancak enerji başta olmak üzere çeşitli kalemlerdeki zamların ardından otellerin alım gücünde yaşanan düşüş nedeniyle fiyat artışlarının da çok daha yüksek gerçekleşeceğini söyledi.

Vardar, "2022 ortalaması olarak %40-50 arası sepet artışı söz konusu olacak. Bizim %46 ortalama sepet artışı hedefimiz var. Ama erken erzervasyon döneminin bitiminde şu anki fiyatlardan %100 artış olabilir. En az %40 ama bazı otellerde %100'lere varan artış bekliyoruz. Sezonda en az %60-100 arası daha pahalıya satış olacak" ifadelerini kullandı.

Vardar, Jolly olarak iç turizmde kişi sayısı olarak %40 büyüme hedeflediklerini söyledi.

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar ise, artan fiyatlar ve düşen alım gücünün iç turizmi nasıl etkileyeceği ile ilgili bir soru üzerine, bu yıl iç pazarda daralma beklemediğini belirterek, seyahat acentaları vasıtasıyla 10 milyon kişinin seyahat etmesini beklediklerini söyledi.