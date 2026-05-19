JP Morgan altın tahminini aşağı çekti: İşte masadaki yeni rakam

JP Morgan, 2026 yılı ortalama ons altın fiyatı beklentisini 5.708 dolardan 5.243 dolara düşürdü. Banka, bu güncellemenin yılın ilk aylarında görülen daha düşük fiyat seviyelerini dikkate alarak yapıldığını bildirdi.
YIL SONU HEDEFİ 6 BİN DOLAR SEVİYESİNDE KALDI
Banka, ortalama tahminde aşağı yönlü revizyona gitmesine rağmen yıl sonu için baz senaryo olarak yaklaşık 6.000 dolar seviyesindeki hedefini değiştirmedi.
İKİNCİ YARIDA TALEP ARTIŞI BEKLENTİSİ
JP Morgan, yılın ikinci yarısında altına yönelik talebin yeniden ivme kazanmasını bekliyor. Bankaya göre bu toparlanma, ons altın fiyatlarında güçlü yükselişi destekleyebilecek temel unsurlar arasında yer alıyor.