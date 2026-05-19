JP Morgan altın tahminini aşağı çekti: İşte masadaki yeni rakam

19.05.2026 17:03:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
ABD’li yatırım bankası JP Morgan, 2026 yılına ilişkin ortalama altın fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti. Banka, revizyonun yılın ilk yarısındaki zayıf performansı yansıttığını belirtirken, uzun vadeli yükseliş trendine ilişkin beklentisini korudu.
JP Morgan, 2026 yılı ortalama ons altın fiyatı beklentisini 5.708 dolardan 5.243 dolara düşürdü. Banka, bu güncellemenin yılın ilk aylarında görülen daha düşük fiyat seviyelerini dikkate alarak yapıldığını bildirdi.

YIL SONU HEDEFİ 6 BİN DOLAR SEVİYESİNDE KALDI

Banka, ortalama tahminde aşağı yönlü revizyona gitmesine rağmen yıl sonu için baz senaryo olarak yaklaşık 6.000 dolar seviyesindeki hedefini değiştirmedi.

İKİNCİ YARIDA TALEP ARTIŞI BEKLENTİSİ

JP Morgan, yılın ikinci yarısında altına yönelik talebin yeniden ivme kazanmasını bekliyor. Bankaya göre bu toparlanma, ons altın fiyatlarında güçlü yükselişi destekleyebilecek temel unsurlar arasında yer alıyor.

