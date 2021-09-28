JP Morgan CEO'su: "Bitcoin 10 katına çıkabilir"
JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, "İnsanların gereksiz yere bu konuya çok fazla zaman harcadıklarını düşünüyorum" dedi.
Bitcoin ve kripto paralara yönelik olumsuz görüşleri ile bilinen JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, Bitcoin fiyatının gelecek 5 yılda 10 kat artabileceğini ancak kendisinin yine de alım yapmayacağını söyledi.
Hindistan medyasına konuşan Dimon, "Ben gerçekten Bitcoin'i umursamıyorum. İnsanların gereksiz yere bu konuya çok fazla zaman harcadıklarını düşünüyorum" diye bleirtti.
Dimon daha öncelerde Bitcoin’e yatırım yapmaktan kaçınmaları gerektiğini belirtmiş, "Hiçbir varlık tarafından desteklenmeyen bir şeyin, benim fikrime göre, hiçbir değeri yoktur. Bireylere kişisel tavsiyem, bundan kaçınmalarıdır. Söylediklerim müşterilerin istemediği anlamına gelmiyor. Bu, bir firmayı nasıl yürütmeniz gerektiğiyle ilgilidir" ifadelerini kullanmıştı
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