J.P. Morgan CEO'su Jamie Dimon: ABD'yi gelecekte fırtına bulutları bekliyor
Dünyanın en büyük yatırım bankalarından J.P. Morgan'ın CEO'su Jamie Dimon, ABD ekonomisi için ufukta "fırtına bulutları" olduğunu söyledi.
J.P. Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon, ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin uyarılarda bulundu.
Jamie Dimon, ABD ekonomisi için gelecekte "fırtına bulutları" olduğunu söyledi.
Dimon, "Bu yıl daha fazla banka batacak mı?" sorusuna, "Bilmiyorum ama eğer batarsa, dürüst olmak gerekirse, çözülecek ve muhtemelen daha azı batacak. Bence bu özel krizin sonuna yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bankacılık krizinin resesyon olasılığını artıracağına inandığını söyleyen Dimon, ancak bunun tek başına resesyona neden olmayacağını kaydetti.
Dimon, "Bu kesin değil, sadece terazideki bir ağırlık gibi. İnsanların kredileri biraz azalttığını, biraz kestiğini ve biraz geri çektiğini görüyoruz. Bu illa ki bir resesyona yol açmayacak ama resesyona yol açabilir" dedi.
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