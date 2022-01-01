JP Morgan: Omicron, geçmiş dalgalardaki kadar zarar vermeyecek

01 Ocak 2022 Cumartesi, 16:15

Yüksek bulaşıcılığı nedeniyle dünyayı alarma geçiren Covid-19'un Omicron varyantının küresel ekonomiye yönelik olası etkileri de tartışma yaratıyor.

ABD merkezli bankacılık devi JPMorgan, Omicron'un pandeminin önceki dalgalarına kıyasla ekonomide daha az sarsıntı yaratacağını belirterek buna dair üç neden sıraladı.

Sözcü'nün Business Insider'a dayandırdığı habere göre; JP Morgan analistleri, perşembe günü yayımlanan notta Omicron'un tatiller ve seyahat planları üzerindeki olumsuz etkisinin dünyada ekonomik toparlanmayı bozacak düzeyde olmayacağını ifade etti.

"YÜKSEK YAYILMA HIZI OLUMLU ETKİLEYEBİLİR"

Baş ekonomist Bruce Kasman öncülüğündeki JPMorgan analistlerine göre, Omicron endişe yaratan hızlı yayılma oranı nedeniyle son iki Covid-19 dalgasından daha az sorunlu olabilir.

Notta, yeni varyantın yayılma hızı ve düşük şiddeti nedeniyle son vaka artışının “öncekilerden çok farklı olmasının” beklendiği, Omicron dalgasının 2022'nin başında bazı benzersiz trendleri beraberinde getireceği belirtildi.

OLUMLU BEKLENTİLERE YOL AÇAN ÜÇ NEDEN

JP Morgan'a göre Omicron varyantının ekonomiyi geçmişteki Covid dalgaları kadar kötü etkilemeyecek olmasının üç nedeni şöyle:

1. Tüm ülkeler Omicron'u aynı anda yaşıyor

İlk Covid-19 dalgası Çin'de ortaya çıkmış ve zamanla batıya yayılmıştı. Delta varyantıysa Hindistan'da görüldükten sonra İngiltere'ye ve ardından da ABD'ye ulaştı. Omicron varyantıysa birçok bölgeyi aynı anda vurdu.

Ekonomistler, “Omicron'un hızlı yayılması ve düşük şiddeti, dünya genelinde daha senkronize bir dalgaya işaret ediyor” ifadelerini kullandı. Omicron'da da Delta varyantına benzer bir yol alınırsa tüm dünyanın Omicron'u aynı anda yaşamasının olası olduğu belirtilen notta, ilk işaretlerin son dalganın şimdiden durulmaya başladığını gösterdiği değerlendirmesi yer aldı.

Covid vakalarının düşeceği yönündeki beklentiler gerçekleşirse, Omicron'un ekonomiyi Delta dalgası kadar kötü etkilemeyeceği kaydedildi.

2. Ekonomideki yavaşlamanın etkisi hiçbir yerde çok büyük olmayacak

JP Morgan, Omicron’un hızla yayılmasının 2020 ve 2021'de büyümeyi engelleyen türden bir coğrafi hasarın da önüne geçtiğini savundu.

Önceki dalgaların bazı ülkeleri resesyona sürüklediği ve küresel tedarik zincirinde krize yol açtığı, ancak artık dünya nüfusunun daha büyük bölümü aşılandığı ve Omicron varyantı daha az öldürücü olduğu için son dalganın ekonomiye daha az hasar vereceği ifade edildi.

3. Tedarik zincirindeki iyileşmenin sürmesi bekleniyor

JP Morgan ekibine göre, Omicron tedarik zincirlerine de önceki dalgalardaki kadar büyük bir zarar vermeyecek.

Önceki dalgalar küresel ticarete darbe vurmuş ve nakliye maliyetlerinin fırlamasına yol açmıştı. Üreticiler şimdi daha hazırlıklı ve tedarik zincirindeki iyileşmenin de Omicron'a rağmen sürmesi bekleniyor.

Ekonomistler, yeni dalganın öncelikle hizmet sektöründe talebi azaltmasını, küresel endüstriyi olumsuz etkilemesininse beklenmediğini vurguladı.