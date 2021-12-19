JP Morgan TL algo işlemleri için aracılık hizmetini sonlandırdı
UBS'in Türk lirası ile ilgili rapor yayımlamayı sonlandırmasının ardından Türk lirası ile ilgili bir karar da JP Morgan'dan geldi. Kurum, müşterilerine Türk lirası algo işlemleri için aracılık hizmeti vermeyi sonlandırdı.
Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, son dönemdeki oynaklık nedeniyle Türk Lirası cinsi algo işlemleri için hizmetini sonlandırma kararı aldı.
İsveç merkezli UBS bankasının Türk Lirası’yla ilgili rapor yayımlamayı sonlandırmasının ardından bir karar da ABD’li bankacılık devi JP Morgan’dan geldi.
BloombergHT’nin aktardığına göre, bankadan müşterilerine gönderilen notta, TL bazlı yeni algoritmik işlemlerin kabul edilmeyeceği belirtilirken, varolan TL algo işlemlerinin de kısa süre içinde sonlandırılması yönünde çağrıda bulunuldu.
Cari pozisyonlar için kâr alımlarının normal işlem süreçleri dahilinde sürdürüleceği de belirtildi.
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