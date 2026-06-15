JPMorgan'dan altında ezber bozan rekor tahmini: Yükseliş için gözler o tarihte

Küresel yatırım bankası JPMorgan, emtia raporunda altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini yukarı yönlü güncelledi. Kurum, ons altının 2026’nın son çeyreğinde ortalama 6 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini, 2027 sonunda ise 6 bin 300 dolara kadar yükselebileceğini öngördü.

MERKEZ BANKASI TALEBİ ÖNE ÇIKIYOR

Raporda, merkez bankalarının rezerv alımlarının devam etmesi ve küresel belirsizliklerin artmasının altın fiyatlarını destekleyen temel faktörler olduğu belirtildi. JPMorgan, piyasa fiyatlamalarının bu uzun vadeli beklentileri henüz tam olarak yansıtmadığını değerlendirdi.

KURUMSAL ALTIN TALEBİ ARTIYOR

Kurumun analizine göre özellikle gelişmekte olan ülkeler altın rezervlerini artırıyor. Çin Merkez Bankası’nın öncülük ettiği alımların küresel talebi güçlendirdiği, toplam kurumsal altın talebinin ise beklentilerin üzerinde seyrettiği ifade edildi.

JEOPOLİTİK RİSKLER FİYATLARI DESTEKLİYOR

Küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gerilimler ve enflasyon baskıları altın piyasasını yönlendiren ana unsurlar arasında yer alıyor. JPMorgan, güvenli liman talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini bildirdi.

FED POLİTİKASI BELİRLEYİCİ OLACAK

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikalarının altının kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı. Faiz getirisi olmayan altın, yüksek faiz ortamında baskı altında kalabiliyor.

TEKNİK SEVİYELER VE TREND

Raporda altının 4 bin 340 dolar seviyesindeki 200 günlük ortalamanın üzerinde kalmasının olumlu sinyal olduğu, ancak 4 bin 730 dolar seviyesindeki 50 günlük ortalamanın altında seyrin yukarı yönlü ivmeyi sınırladığı belirtildi.

UZUN VADELİ BEKLENTİ KORUNUYOR

JPMorgan, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altındaki ana yükseliş trendinin bozulmadığını savundu. Kurum, merkez bankası alımları ve jeopolitik risklerin devam etmesi halinde güçlü fiyat artışlarının mümkün olduğunu değerlendirdi.