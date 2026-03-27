JPMorgan tescilledi: Bitcoin, altın ve gümüşü geride bıraktı

JPMorgan analistleri tarafından yayımlanan ve The Block tarafından aktarılan son rapora göre Bitcoin, İran ile yaşanan gerilim sürecinde geleneksel güvenli limanlar olan altın ve gümüşe kıyasla daha güçlü bir performans ortaya koydu. Veriler, değerli metallerden ciddi sermaye çıkışları yaşanırken kripto para piyasasına yönelik ilginin ve girişlerin arttığını gösterdi.

ALTIN VE GÜMÜŞTEN SERMAYE ÇIKIŞI

Mart ayının ilk üç haftasında altın ETF’lerinden yaklaşık 11 milyar dolarlık çıkış gerçekleşti. Gümüş ETF’leri ise geçen yazdan bu yana kaydedilen tüm girişleri geri verdi. Aynı dönemde Bitcoin net girişler kaydederek geleneksel güvenli liman varlıklara göre daha iyi performans gösterdi.

KRİPTOYA YÖNELİM ARTIYOR

Analistler, savaşın başlamasıyla birlikte İran’da kripto para faaliyetlerinde belirgin bir artış yaşandığını ifade etti. Yerel yatırımcıların fonlarını yerel borsalardan çekerek kendi cüzdanlarına ve uluslararası platformlara taşıdığı belirtildi.

Bitcoin’in sınır ötesi işlem imkânı sunması, kendi kendine saklama avantajı ve 24 saat işlem görebilmesi, ekonomik belirsizlik ve sermaye kontrolleri dönemlerinde tercih edilmesini sağladı.

KURUMSAL TARAF VE LİKİDİTE GÖRÜNÜMÜ

Kurumsal yatırımcı tarafında altın ve gümüş vadeli işlem pozisyonlarının ocak ayından bu yana sert şekilde gerilediği görüldü. Buna karşın Bitcoin vadeli işlem pozisyonları daha istikrarlı bir seyir izledi.

Likidite koşullarında da dikkat çekici bir değişim yaşandı. Bitcoin’in piyasa erişiminin altını geride bıraktığına işaret edilirken, bu gelişmeler kripto paraların savaş ve kriz dönemlerinde sermaye akışları açısından giderek daha önemli bir araç haline geldiğini ortaya koydu.