JPMorgan ve BofA'dan ortak altın uyarısı: Fiyatlar ne kadar olacak?

ABD'li yatırım bankası Bank of America (BofA), ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha şahin bir para politikası izleyebileceği beklentisiyle 2026 yılı ortalama altın fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.
Banka, 2026 yılı için ortalama ons altın fiyatı beklentisini yüzde 14 düşürerek 4 bin 360 dolara çekti.
UZUN VADELİ ALTIN BEKLENTİSİNİ KORUDU
Kısa vadeli tahminini aşağı yönlü güncellemesine rağmen Bank of America, uzun vadeli görünümünde değişikliğe gitmedi.
Banka, Fed'in sıkı para politikası döngüsünü tamamlamasının ardından ons altın fiyatının 5 bin dolar seviyesine ulaşabileceğine yönelik beklentisini korudu.
JPMORGAN DA BENZER UYARIDA BULUNMUŞTU
Altın piyasasına ilişkin benzer değerlendirmelerde bulunan JPMorgan da geçen hafta yayımladığı analizde, Fed'in beklenenden erken faiz artırması ihtimalinin altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü risk oluşturduğunu belirtmişti.
Banka, buna karşın 2027 yılına ilişkin uzun vadeli yükseliş beklentisini sürdürdüğünü ifade etmişti.