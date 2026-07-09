Motorine üst üste üçüncü zam yolda: Litre fiyatı 70 TL'yi aşacak

Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilim ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 11 Temmuz cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 ila 3 TL arasında zam yapılması bekleniyor.

Beklenen artışın ardından motorin fiyatının bazı büyükşehirlerde 70 TL seviyesini aşacağı öngörülüyor.

JEOPOLİTİK GERİLİM PETROL FİYATLARINI YÜKSELTTİ

Piyasalarda arz endişelerini artıran jeopolitik gelişmeler, Brent petrol fiyatlarında sert yükselişe neden oldu. Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yürütülen ateşkes sürecinin sona erdiğine yönelik açıklamaları, enerji piyasalarında tedirginliği artırdı.

Açıklamaların ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5 yükselerek 78 doların üzerine çıktı. Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik riskleri ile Ukrayna'nın Rusya'daki rafinerilere yönelik hava saldırıları da yükselişte etkili oldu. Bu gelişmeler, dizel üretimi ve tedarik maliyetleri üzerindeki baskıyı artırdı.

MOTORİNDE ZAM DALGASI DEVAM EDİYOR

Motorin fiyatlarında son dönemde peş peşe zamlar pompaya yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta motorinin litre fiyatına önce 1 lira 33 kuruş, ardından 76 kuruş zam yapılmıştı.

Sektör temsilcileri, 11 Temmuz cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren geçerli olması beklenen 2 ila 3 TL'lik yeni artışla birlikte, motorindeki toplam fiyat artışının kısa sürede 5 TL'yi aşacağını hesaplıyor.

Beklenen zam sonrası motorinin litre fiyatının İstanbul Avrupa Yakası'nda yaklaşık 69,88 TL, Anadolu Yakası'nda 69,73 TL, Ankara'da 71 TL ve İzmir'de 71,27 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62,87 TL

62,87 TL Motorin: 66,78 TL

66,78 TL LPG: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,68 TL

62,68 TL Motorin: 66,63 TL

66,63 TL LPG: 30,59 TL

Ankara

Benzin: 63,82 TL

63,82 TL Motorin: 67,90 TL

67,90 TL LPG: 31,19 TL

İzmir