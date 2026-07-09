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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Bedelli askerlik ücreti belli oldu

9.07.2026 13:30:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, memur maaş katsayısındaki güncellenmeyle birlikte yılın ikinci yarısı için geçerli olacak yeni bedelli askerlik ücretini resmen duyurdu.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılının ikinci altı ayında uygulanacak bedelli askerlik ücretini açıkladı. Buna göre bedelli askerlik tutarı 472 bin 653 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesinin yayımlandığı hatırlatıldı.

YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ AÇIKLANDI

Bakanlık açıklamasına göre, 2026 yılının ikinci altı ayında bedelli askerlik ücreti 472 bin 653 lira 60 kuruş olarak uygulanacak. Bedelli askerlik başvuruları ise 7 Temmuz itibarıyla alınmaya başlandı.

Yeni düzenlemeyle birlikte bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 lira 30 kuruştan 472 bin 653 lira 60 kuruşa yükseldi.

Öte yandan, yoklama kaçağı ve bakayaların ödeyeceği ek tutar da 4 bin 857 lira 55 kuruştan 5 bin 541 lira 29 kuruşa çıkarıldı.

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